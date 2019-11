Romans : mineur et sans permis, il refuse de s'arrêter à un contrôle routier et percute un policier

Romans-sur-Isère, France

Le conducteur roulait sans permis et pour cause, il n'est pas encore majeur. Ce dimanche, à Romans-sur-Isère, les policiers tentent d'arrêter un automobiliste qui roule à vive allure. Le jeune homme au volant refuse d'obtempérer et manque de blesser un agent.

L'adolescent de 17 ans dévie sa trajectoire et s'encastre dans du mobilier urbain. C'est là qu'un agent tente de l'interpeller mais le jeune homme fait marche arrière et traîne l'agent sur quelques mètres. Il n'a pas été blessé.

La police nationale interpelle finalement ce mardi matin le jeune homme défavorablement connu. Placé en garde à vue, il reconnait les faits. Il sera jugé en 2020 devant un juge pour enfants.