Romans-sur-Isère : 1900 euros dérobés par de faux policiers au téléphone

Revoici des escrocs qui se font passer pour des policiers ! Cette fois, c'est à Romans-sur-Isère et c'est au téléphone. Deux personnes âgées ont alerté les vrais policiers suite à ces appels. L'un émanant d'un homme, l'autre d'une femme. A chaque fois, la personne dit être policier à Valence, des voleurs ont été arrêtés en possession des coordonnées bancaires de la victime, il faut confirmer le numéro de carte bleue.

Une personne âgée est tombée dans le panneau et a dévoilé son numéro de carte et son cryptogramme. Les escrocs ont immédiatement dépensé 1900 euros sur internet. Une autre personne a compris le piège au cours de la conversation et s'est arrêtée à temps. Les policiers, les vrais, rappellent qu'eux ne demandent jamais les coordonnées bancaires des victimes.