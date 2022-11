Romans-sur-Isère : de nouvelles violences urbaines dans le quartier de la Monnaie

Les incidents ont démarré vers 18h30 ce mardi soir dans le quartier de la Monnaie à Romans-sur-Isère lorsque les policiers municipaux ont été caillassés par une vingtaine de jeunes. Un véhicule a subi des dégâts mais il n'y a pas eu de blessé. Un peu plus tard, rue Charles Peguy, un conteneur poubelles a été incendié et à leur arrivée, les policiers nationaux ont été aussi visés par des jets de projectiles. Enfin, à 20h45, avenue du Maquis, une moto qui n'avait pas été signalée volée a été brûlée au milieu de la route. Venus en renfort de Valence, les policiers ont de nouveau été caillassés. Ces incidents qui font suite à ceux du week-end dernier n'ont pas fait de blessé et il n'y a pas eu d'interpellation.

ⓘ Publicité