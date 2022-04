Romans-sur-Isère : des heurts quartier de la Monnaie après l'interpellation d'un jeune auteur de rodéos moto

Vers 20h ce jeudi, la Police Municipale de Romans interpelle un jeune homme de 17 ans en train de faire des rodéos moto dans le quartier de la Monnaie. Il est placé en garde-en-vue, "pas blessé" au cours de son arrestation précisent les forces de l'ordre. Elles essuient tout de suite quelques jets de projectiles, mais parviennent à disperser le groupe.

Mais plus tard dans la soirée, vers 23h, le quartier s'embrase. Une cinquantaine d'individus cagoulés ou masqués s'en prennent au bâtiment d'Indexia (ex-SFAM). Ils brisent des vitres à coup de jets de pierres et vole un véhicule de la société. Ils brûlent deux voitures et une dizaine de poubelles aussi dans le quartier.

Les policiers sont la cibles de jets de projectiles et d'une trentaine de tirs de mortiers. Aucun n'est blessé. Les forces de l'ordre font usage de lacrymogènes et parviennent à rétablir le calme vers 2 heures du matin.