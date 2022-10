Romans-sur-Isère : des incidents ce samedi soir dans le quartier de la Monnaie

Il y a encore eu des incidents ce samedi soir dans le quartier de la Monnaie à Romans-sur-Isère. Vers 21h, plusieurs individus ont mis le feu à des poubelles avant de s'en prendre à un restaurant asiatique. Ils auraient même tenté de l'incendier, en vain. Les pompiers sont intervenus et ont reçu le renfort de policiers qui tentent de ramener le calme dans le quartier. En janvier dernier, plusieurs dizaines de jeunes s'en étaient pris à ce même restaurant ainsi qu'à une dizaine de véhicules garés devant. Le quartier de la Monnaie est sous tension depuis le début de la semaine. Des incidents se sont produits mardi et mercredi. Les policiers avaient dû utiliser des tirs de grenades lacrymogènes et faire appel à des renforts de Valence.

ⓘ Publicité