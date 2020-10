Romans-sur-Isère : des policiers essuient des jets de pierres, ils répliquent au LBD

Des policiers municipaux et nationaux ont été la cible de violences ce dimanche à Romans-sur-Isère (Drôme). Ils ont été victimes de jets de pierres dans le quartier de la Monnaie et ont répliqué avec des lanceurs de balles de défense (LBD). Personne n'a été blessé.

Ce dimanche, vers 18h, des agents de la police municipale et de la police nationale se rendent dans le quartier de la Monnaie à Romans-sur-Isère (Drôme) pour contrôler des jeunes. Ils sont en train de faire du rodéo avec leurs motos. Lorsque les jeunes aperçoivent les policiers, ils s'emparent de projectiles, notamment de cailloux, et visent les agents. Les policiers répliquent avec des lanceurs de balles de défense (LBD) et tirent à neuf reprises. Personne n'est blessé. Les jeunes s'enfuient, l'un d'eux est interpellé quelques minutes plus tard. Ce Romanais âgé de 20 ans est connu des services de police, il est toujours en garde à vue ce lundi midi.

Un gardien de la paix, un brigadier chef et un policier municipal ont été entendus. Ils ont porté plainte pour violences volontaires avec arme par destination.