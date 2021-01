Romans-sur-Isère : elle utilise une fausse ordonnance pour obtenir un traitement contre le cancer

Contactée sur le réseau social Snapchat par un inconnu, une femme de 27 ans accepte une mission tout aussi atypique qu'illégale. L'internaute anonyme lui propose de se rendre dans une pharmacie de Romans-sur-Isère (Drôme) pour récupérer un traitement contre le cancer, d'une valeur de 5 000 euros. Pour y parvenir, elle doit lui communiquer toutes ses coordonnées personnelles, afin que l'interlocuteur fabrique une fausse ordonnance. Ils conviennent d'un rendez-vous à la gare TGV d'Alixan : en échange du médicament, l'homme lui promet 300 euros.

Ce mardi 19 janvier, la Drômoise se rend donc dans une pharmacie du centre de Romans. A la vue de l'ordonnance, le pharmacien effectue des vérifications et s'aperçoit qu'il s'agit d'un faux document. Il appelle la police et la femme est aussitôt arrêtée et placée en garde à vue. Elle sera jugée en juin 2021 pour complicité d'escroquerie et usage de faux. L'homme à l'origine de cette fraude n'a pas été identifié.