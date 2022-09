Romans : après des semaines de menaces, il se présente avec un couteau de chasse chez son ex-employeur

C'est un jeune homme sans histoire dans le box des prévenus. Un casier judiciaire vierge. Un BTS en commerce international. Embauché en CDI dans l'entreprise de plasturgie Exsto à Romans-sur-Isère en 2019 après une période de CDD.

Mais il est accro au cannabis, fume jusqu'à 15 joints par jour ; il boit aussi un litre de bière quotidiennement, est souvent absent. Il est licencié après un abandon de poste en mars dernier, et se met à harceler son ancien employeur. Début juillet, il escalade le grillage d'enceinte de l'entreprise et fracasse une voiture de la société avec un marteau. Impacts sur les vitres, les pare-brises, les rétroviseurs, près de 4.000 euros de dégâts. Interrogé par la police à l'époque, le jeune homme reconnaît les faits, explique qu'il ne va pas bien, qu'il manquait de reconnaissance dans ce travail, qu'il était sous-payé. "J'ai très mal vécu ce manque de reconnaissance" souligne t'il à nouveau devant le tribunal. Il estime aussi qu'il avait droit à une plus grosse indemnité de licenciement.

Menaces de mutilations

Mais les menaces reprennent. Il envoie des mails à des employés des ressources humaines, des SMS à ses anciens chefs de services : "si ça dégénère, je te coupe les 10 doigts et la langue". Il envoie un extrait du film Casino dans lequel on voit un homme couper les doigts d'un autre. Il menace de mettre le feu à l'entreprise.

Et mardi dernier, ce message : "je vais passer aujourd'hui obtenir des excuses. Je serai armé d'une lame de 28 cm". Il se présente effectivement dans les locaux de l'entreprise, avec un couteau de chasse dans le sac, un couteau acheté un mois avant. "Je l'ai mis dans le sac par provocation, je ne l'aurai pas sorti" assure t'il à la barre du tribunal. Effectivement, il n'a menacé personne avec cette arme. Il a remis calmement son sac à un des dirigeants de l'entreprise quand il le lui a demandé, et la police est arrivée.

"On se demande qu'elle aurait été la prochaine étape?" souligne la procureur de la République à l'audience. Après le première interpellation pour les dégradations sur la voiture, "vous continuez à ressasser et ça va crescendo". Une première analyse psychiatrique note une "tendance à l'interprétation persécutoire". Le jeune homme a perdu sa voiture, incendiée fin mai, et il est persuadé que c'est quelqu'un de l'entreprise qui l'a brûlée par vengeance.

Le jeune homme de 28 ans est condamné à 10 mois de prison, intégralement assorti d'un sursis probatoire pendant trois ans. Il est tenu de travailler, de suivre des soins psychiatrique et d'addictologie. Il a interdiction de paraître dans et aux abords de l'entreprise. Il a aussi interdiction de détenir une arme.