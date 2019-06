Romans-sur-Isère : ils pointaient un pistolet sur des passants âgés en pleine rue

Romans-sur-Isère, France

Les policiers de Romans ont mis un terme à un phénomène inquiétant : une série d'agressions de personnes âgées dans la rue en plein jour. Entre le 12 et le 16 juin dernier, il y en a eu quatre. Trois personnes seules et un couple ont raconté -très choqués- la même chose : deux jeunes ont surgi devant eux, capuche rabattue, visage masqué par un foulard et surtout avec un pistolet. Chaque victime a été contrainte de remettre sacs à main, portables, argent et cartes bleues.

Un meneur âgé de 17 ans

L'enquête s'annonçait compliquée. Heureusement, les deux voleurs ont tenté de revendre un portable dans un magasin d'occasion. Ce qui a permis de remonter leur piste. Le plus âgé a tout juste 18 ans. Celui qui semble être le meneur n'a que 17 ans. Le majeur sera jugé en comparution immédiate ce vendredi. Le mineur sera présenté à un juge pour enfants. L'arme de poing était-elle vraie ou factice ? Elle n'a pas encore été retrouvée.