Romans-sur-Isère : l'aide aux victimes se met en place après l'attaque au couteau meurtrière

La maison de la justice et du droit de Romans-sur-Isère rouvre ses portes pour accueillir les victimes.

L'association REMAID 26 a été chargée de mettre en place un guichet unique auprès duquel les personnes impliquées seront dirigées. Un numéro de téléphone ainsi qu'une adresse mail est mis à leur disposition : 04.75.55.39.34. Un espace d'information et d'accompagnement est ouvert depuis ce mercredi au sein de la maison de la justice et du droit de Romans-sur-Isère au 5 Boulevard Gabriel PERI.

"Les victimes, leurs proches, mais aussi des témoins qui ont assisté au drame et même de simples citoyens choqués par cette attaque peuvent s'ils le désirent bénéficier d'une aide psychologique et d'un soutien administratif et judiciaire" explique Alex Perrin, procureur de la République de Valence.

La maison de la justice et du droit, fermée jusqu'à ce mercredi en raison de l'épidémie de coronavirus, a rouvert ses portes pour accueillir les victimes. Elle est ouverte ce jeudi et ce vendredi de 9h à midi et de 14h à 17h. A partir de la semaine prochaine, elle sera ouverte deux jours par semaine, le mardi et le vendredi aux mêmes horaires.