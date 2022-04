Romans-sur-Isère : le jeune de 17 ans est sorti de garde à vue après les heurts quartier de la Monnaie

Le jeune de 17 ans qui avait été interpellé quartier de la monnaie à Romans le jeudi 16 avril vers 20 heures avant que des affrontements en une cinquantaine de jeunes et des policiers municipaux ne surviennent, n'est plus en garde à vue depuis ce vendredi soir. Deux enquêtes ont été ouvertes, une pour refus d'obtempérer, rébellion et conduite sous l'emprise de stupéfiants et et une autre par le parquet de Valence pour violences par personnes dépositaires de l'autorité publique.

L'homme affirme avoir été percuté par les policiers municipaux lors de son arrestation. La nuit de vendredi à samedi a été calme, il n'y a pas eu de nouvelles échauffourées dans le quartier.