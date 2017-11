Romans-Sur-Isère : Les gendarmes tombent dans un guet-apens dans le quartier de la Monnaie

Une quinzaine de jeunes cagoulés ont tendu un piège aux forces de l'ordre ce dimanche après-midi dans le quartier de la Monnaie à Romans-Sur-Isère , après une course poursuite entre une voiture et les gendarmes entre Valence et Romans.

C'est un véritable guet-apens qu'ont tendu ce dimanche une quinzaine de jeunes cagoulés aux forces de l'ordre dans le quartier sensible de la Monnaie à Romans-Sur-Isère.Tout commence vers 15h20 à Valence quand une Clio occupée par deux jeunes refuse de s'arrêter à un contrôle.Une course poursuite s'engage alors avec les gendarmes.

Vitesse excessive et contre-sens les fuyards prennent tous les risques pour échapper aux gendarmes.

Quand les gendarmes arrivent dans le quartier de la Monnaie , ils sont accueillis par une quinzaine de jeunes cagoulés , prévenus par les deux occupants de la Clio.Les gendarmes essuient alors des jets de pierre et même de chaises.Des policiers sont appelés en renfort ainsi que le PSIG de Romans et ils finissent par mettre en fuite les jeunes du quartier.

Trois véhicules des forces de l'ordre endommagés et aucune interpellation

La clio abandonnée par les fuyards a été saisie par les gendarmes mais il n''y a eu aucune interpellation ni de blessé.Une enquête a été ouverte pour refus d'obtempérer , mise en danger de la vie d'autrui et violence volontaire avec arme.