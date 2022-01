Romans-sur-Isère : nouveaux affrontements au quartier de la Monnaie

Deux jeunes de 19 ans sont en garde à vue après de nouveaux heurts ce mardi soir à Romans-sur-Isère. Il y a eu des échanges de tirs de grenades et de pierres entre la police et une quarantaine d'individus.

Tout part d'une interpellation ce mardi soir aux alentours de 19h30 avenue du Maquis à Romans-sur-Isère, quartier de la Monnaie. Une patrouille intervient sur un rodéo urbain et arrête un jeune de 19 ans. Ce dernier se rebelle et se retrouve rapidement soutenu par une quarantaine d'autres. Ils arrivent et jettent des pierres sur les forces de l'ordre, qui repartent avec le jeune interpellé mais sont obligées de laisser son scooter sur place.

Ça ne s'arrête pas là. Sans doute pour forcer la police à revenir, vers 20h30, la quarantaine d'individus caillassent une dizaine de véhicules stationnées de l'autre côté de la voie avenue du Maquis et également la vitrine d'un restaurant asiatique. Les policiers reviennent en renfort et lancent des grenades lacrymogènes pour disperser le groupe. S'en suit un échange de projectiles ; un policier reçois d'ailleurs une pierre sur son casque.

Le calme est revenu à La Monnaie ce mardi soir à 21h30. Les forces de l'ordre sont parvenues à arrêter un autre jeune de 19 ans, qui faisait partie du groupe de caillasseurs. Il s'était réfugié dans un hall d'immeuble non loin de là. Celui-ci a été placé en garde à vue.