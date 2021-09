Romans-sur-Isère : onze mois de prison ferme après avoir jeté des pierres sur les policiers

Le seul majeur interpellé après les incidents de ces derniers jours dans le quartier de la Monnaie à Romans-sur-Isère a été lourdement condamné ce jeudi après-midi. Déjà connu de la justice, il écope de 18 mois de prison dont 9 mois ferme et la révocation d'un sursis de 2 mois pour avoir jeté des pierres et insulté policiers municipaux et nationaux qui intervenaient pour des véhicules incendiés dans le quartier de la Monnaie dans la nuit du 14 au 15 septembre. A sa sortie de prison, le Romanais devra vivre ailleurs. Car la justice lui interdit également de paraître dans la Drôme pendant trois ans.

Contrôle judiciaire pour les ados interpellés

Suite aux caillassages, quatre mineurs ont également été interpellés. Deux jeunes de 16 et 17 ans mis en cause pour les caillassages du 8 septembre ont été remis en liberté ce jeudi sous contrôle judiciaire. Ils ont obligation de suivre une formation, interdiction de sortir entre 20h et 7h et ils doivent pointer chaque mercredi au commissariat. Contrôle judiciaire également pour un jeune de 17 ans suspecté de jets de pierre durant le week-end. La décision n'a pas encore été rendue pour le quatrième.