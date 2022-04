Romans-sur-Isère : plus de dix heures de reconstitution mais pas plus d'explication sur l'attentat

Les quartiers où se rejouaient les scènes de crime étaient bouclés par les forces de l'ordre : des rues et places bloquées par des camions de police, des bâches tendues pour abriter le bureau de tabac et la boucherie des regards. Autour, la vie continue, mais ce décor rappelle l'horreur d'il y a deux ans : "revivre ça, ça donne des frissons" raconte Angéline, du salon de tatouage Addiction à quelques dizaines de mètres du bureau de tabac. "C'est impressionnant, on se remet dedans, on y repense" commentent deux jeunes femmes en passant.

En passant près de la place Ernest Gailly ce mardi matin, là où s'est garé le fourgon de l'administration pénitentiaire, Marie Hélène Thoraval, la maire de Romans, a le visage fermé : "finalement, c'est une journée qu'on revit minute par minute..." Elle marque une pause : "là je suis un peu sous le coup de l'émotion...Je viens de croiser le regard de l'assassin, je me permets de le dire, et ce n'est pas chose facile."

Le mis en examen explique ne pas se souvenir

Abdallah Ahmed-Osman est à la vue de tous quand il marche dans la rue pour refaire son parcours. Trapu, pas grand, le visage rond, il est menotté, vêtu d'un gilet par balle, encerclé par des policiers et enquêteurs. Calme, on le voit parler aux juges antiterroristes.

Mais il ne donne pas d'explication souligne Me Guillaume Fort, avocat de victimes : "on est sur une reconstitution en trompe-l'oeil. Le mis en examen a souhaité collaborer, mais il a surtout collaboré à sa stratégie de défense. Il indique qu'il ne se souvient de rien. Depuis le début de cette procédure, il dit qu'il n'était pas lui-même, irresponsable pénalement, et aujourd'hui il était dans la droite ligne de cette stratégie de défense."

L'avocat d'Abdallah Ahmed-Osman, Dimitri Grémont, confirme que cette reconstitution n'a pas permis de faire émerger des souvenirs nouveaux : "c'est quelqu'un qui a commis ces actes dans un épisode de crise psychiatrique et qui donc a très peu de souvenirs. Il a parfois évoqué certains moments dont il se souvenait, certains détails. Mais à chaque fois, il est dans l'impossibilité de les situer dans le temps et dans l'espace. Il reste toujours catastrophé par rapport à ce qu'il a fait, en ayant toujours du mal à concevoir qu'il ait commis ses actes. Mais il n'est pas encore en situation d'expliquer véritablement quel a été le déclencheur. Il peut expliquer l'état d'esprit dans lequel il était à l'origine, au moment où les faits se sont produits, mais n'explique pas pourquoi il s'en est pris à des personnes dont il dit lui même qu'il n'a aucune raison de leur en vouloir et qu'il ne cherchait pas à les agresser au départ."

Une première expertise psychiatrique a conclu a l'altération de son discernement mais le mis en examen reste accessible à une sanction pénale.