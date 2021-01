Appelés pour un feu de véhicule, pompiers et policiers ont été caillassés ce samedi 16 janvier dans le quartier de la Monnaie à Romans-sur-Isère (Drôme).

Romans-sur-Isère : pompiers et policiers pris pour cible par une vingtaine d'habitants

Des policiers et des pompiers ont été caillassés ce samedi soir à Romans.

La soirée de ce samedi 16 janvier a été difficile pour les pompiers et les policiers de Romans-sur-Isère dans la Drôme. Vers 21h40, ils interviennent pour un véhicule en feu dans le quartier de la Monnaie, aux côtés duquel ils retrouvent un bidon d'essence. Le feu se propage à deux autres voitures stationnées.

Alors qu'ils éteignent l'incendie, les pompiers reçoivent des jets de pierres et de mortiers, tout comme les policiers. Des vigiles surveillant un chantier à proximité sont eux aussi pris pour cible. Des jeunes installent une barricade au milieu de la chaussée. Pour les faire fuir, les policiers tirent une grenade lacrymogène, mais la vingtaine d'individus reste sur place. Ils utilisent alors deux grenades de désencerclement et deux grenades lacrymogènes. La neige se met à tomber et des policiers valentinois sont appelés en renfort, ce qui incite finalement les jeunes à rentrer chez eux. Personne n'a été blessé.