Romans-sur-Isère : reconstitution ce mardi de l'attaque au couteau meurtrière du 4 avril 2020

Sur les lieux de l'attaque au couteau sur le cours Didier, la police et les services de secours déploient leur dispositif de sécurisation (image d'archive)

C'est une nouvelle journée douloureuse que s'apprête à vivre Romans-sur-Isère ce mardi. La reconstitution du périple meurtrier d'un réfugié soudanais de 33 ans le samedi 4 avril 2020 au matin. Il est mis en examen pour avoir tué Thierry Nivon et Julien Vinson et blessé cinq autres personnes, poignardées au hasard de son parcours entre la place Ernest Gailly et le boulevard Marx Dormoy, en plein centre-ville de Romans.

Des victimes appréhendent cette reconstitution

Les magistrats ont pris le temps ce lundi de recevoir les victimes qui appréhendent cette reconstitution. "Je ne sais pas trop comment je vais ressortir de tout ça" nous confie l'une d'elle. Poignardée à la cuisse alors qu'elle bricole sa porte d'entrée, artère fémorale touchée, elle aurait pu mourir : _"je passe 2 ans à essayer d'oublier ce qui s'est passé dans mon hall d'entrée. Et là, je vais accueillir beaucoup de monde dans mon entrée, et l'agresseur, être face à lui, c'est très dérangeant." C_ette Romanaise et les autres parties civiles ont été accompagnées, préparées à ce moment par les psychologues de l'association Remaid, et elles ont donc été reçues ce lundi au tribunal de Valence, pendant deux heures, par les trois juges antiterroristes en charge du dossier.

Ils ont pu expliquer en quoi cette reconstitution, certes douloureuse, est nécessaire. "Cette reconstitution est filmée de bout en bout" précise Me Alain Fort, avocat de certaines parties civiles, "elle aidera les magistrats de la Cour d'Assises spéciale de Paris, qui ne connaissent pas Romans, à se faire une idée précise des lieux et des actes au moment du procès. Elle suscitera aussi peut-être plus d'explications de la part de l'auteur présumé des faits".

Le centre-ville de Romans bouclé

Le centre de Romans, de la place Ernest Gailly au boulevard Marx Dormoy, est bouclé de 8h à 22h ce mardi, interdit de stationner et de circuler. Plus de 80 policiers et CRS sont mobilisés au cours de la journée pour sécuriser le périmètre.

Voici le détail des perturbations à la circulation diffusé par la mairie de Romans : "ce mardi 12 avril, il sera ainsi interdit de circuler et de stationner, de 8h00 à 22h00, sur les voies suivantes : place Ernest-Gailly, cours Pierre-Didier, rue Docteur-Perret, rue de la Fontaine, rue Guillaume, rue de la Liberté, rue de l’Egalité (de la rue de la Fraternité à la rue de la Liberté), boulevard Marx-Dormoy (de l’avenue Victor-Hugo au rond-point de l’Europe), rue Palestro (de l’avenue Victor-Hugo au boulevard Marx-Dormoy), rue Solférino, rue Charles-Michels (de la rue Nugues au boulevard Marx-Dormoy). Des déviations seront mises en place, de 8h00 à 22h00".