Romans-sur-Isère : un mur de soutènement s'effondre, côte des Chapeliers

Les photos de l'incident sont impressionnantes. L'entreprise Colas intervenait à la demande de la Ville pour réparer la chaussée Clos des Capucins, la route d'accès au cimetière.

La chaussée s'est affaissée sous le poids d'un véhicule ; le mur de soutènement s'est effondré sur la voie en contrebas, à savoir la côte des Chapeliers. Un camion-benne et une mini-pelle ont été emportés par l'éboulis. Le chauffeur de la mini-pelle a eu visiblement le temps de sortir de l'engin avant que la route ne bascule. Il n'est que légèrement blessé.

Une trentaine de pompiers sont sur place. Ils font intervenir une équipe cynophile, avec un maître-chien de l'Isère ce midi, parce qu'il y a une piste cyclable juste sous le bout de mur qui s'est effondré et que personne n'est capable de garantir qu'à l'instant T il n'y avait personne qui passait dessus. Les secours vont faire une lever de doute, s'assurer que personne n'est sous les gravats.

Une grue doit intervenir pour relever et dégager la mini-pelle et le camion benne. La côte des Chapeliers est déviée et un périmètre de sécurité mis en place.

L'incident a aussi provoqué une coupure d'électricité dans le quartier puisqu'un poteau a basculé avec la route. Les techniciens s'attachent à rétablir le courant au plus vite.