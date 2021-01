Romans-sur-Isère : une compagnie de CRS en renfort dans le quartier de la Monnaie

Depuis plusieurs semaines, le quartier de la Monnaie à Romans-sur-Isère est sporadiquement agité par des incidents : caillassages, feux de poubelles. Ce sont des incivilités "en dents de scie" explique le directeur départemental de la police nationale dans la Drôme. Mais les incidents sont plus fréquents le vendredi et le samedi soir et leur répétition est pénible pour les habitants.

C'est donc une compagnie de CRS qui est arrivée en renfort ce vendredi après-midi. Arrivée très remarquée puisqu'ils sont 80 CRS, venus dans une quinzaine de camions de Sainte-Foy-lès-Lyon. Ils patrouilleront dans le quartier et procéderont à des contrôles durant toute la nuit de vendredi à samedi. Ils devraient repartir samedi.