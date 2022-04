Deux voitures et des conteneurs poubelles ont été incendiés dans la nuit de mardi à mercredi dans le quartier de la Monnaie à Romans-sur-Isère. Il n'y a pas eu d'interpellation.

Romans-sur-Isère : une dizaine de conteneurs et deux voitures incendiés à la Monnaie

Une dizaine de conteneurs poubelles et deux voitures ont été incendiés vers minuit et demi dans la nuit de mardi à mercredi dans le quartier de la Monnaie à Romans-sur-Isère. Ces incidents se sont déroulés rue Dunant et rue Charles-Péguy. Une dizaine de jeunes le visage dissimulé étaient sur place au moment des faits. Il n'y a pas eu d'interpellation ni de projectile lancé sur les forces de l'ordre qui sont intervenus pour ramener le calme dans le quartier.