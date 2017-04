Drôme : un bébé perroquet a disparu à Romans-sur-Isère

C'est le rémouleur du Pilat Christophe Mazard qui lance cet appel pour retrouver son perroquet. La petite femelle baptisée Praline s'est échappée dimanche matin sur le marché de Romans. Depuis, son propriétaire n'arrive pas à la retrouver et lance un appel à l'aide aux habitants du secteur.

Praline est une jeune femelle perroquet «Gris du Gabon» qui s'est envolée dimanche à la fin du marché et Christophe, son propriétaire, est désespéré. Ce rémouleur du Pilat lance un appel à tous les habitants de Romans et Bourg-de-Péage pour l'aider à la retrouver. C’est encore un bébé perroquet, elle n'a que 7 mois. Tête un peu blanche, corps et ailes gris clair, queue rouge. Elle se pose d'habitude sur son épaule pendant qu'il affûte les couteaux sur les marchés de la région. Mais dimanche matin à Romans le harnais de Praline était décroché.

Aucun sens de l'orientation

Elle s'est envolée au-dessus de la cathédrale Saint-Barnard sans que son propriétaire ne puisse la rattraper. Mais Christophe sait qu'elle n’a pas pu aller très loin. L’animal né en captivité n’a pas de sens de l’orientation. Praline n'a pas appris à rentrer chez elle dans la Loire comme le ferait un pigeon voyageur. Les spécialistes des Gris du Gabon estiment que ces perroquets parcourent jusqu’à un kilomètre et demi par jour.

Praline et son propriétaire Christophe Mazard - Christophe Mazard

La petite femelle pourrait donc encore se trouver dans un rayon de 8 à 10 kilomètres autour de la place du marché de Romans. Christophe Mazard son propriétaire n'est pourtant pas tranquille. Elle peut s'être emmêlée dans des branches avec le fil de son harnais ou même avoir été attaquée par d'autres oiseaux. Si vous voyez ce bébé perroquet gris, il faut prendre contact avec le rémouleur du Pilat via sa page Facebook.