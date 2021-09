Romans-sur-Isère : un élève chute du troisième étage du lycée du Dauphiné

Un jeune de 16 ans a chuté du troisième étage d'un bâtiment du lycée du Dauphiné à Romans-sur-Isère - plus précisément d'une fenêtre située sur un demi-palier entre le deuxième et le troisième étage -. Il se trouvait dans une partie de l'établissement en travaux. On ignore les raisons de sa chute, s'il est tombé ou s'il a sauté. Ce sont deux élèves qui l'ont retrouvé au sol, autour de 12 heures 30 ce mardi, alors qu'ils se rendaient sur place pour déjeuner à l'écart.

Conscient seulement dans un premier temps, il a été héliporté en urgence absolue à l'Hôpital Femme Mère Enfant de Lyon. Son pronostic vital est engagé.