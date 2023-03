Romans : un parc remplacera bientôt un parking de 450 places

Il faut imaginer une sorte de coulée verte en plein milieu du centre-ville de Romans, une promenade-jardin avec des endroits ombragés en lieu et place du parking Jean-Jaurès. Près de trois hectares d'aménagement de la rue Jacquemart au rond point de l'Europe. 450 places du parking Jean-Jaurès vont être supprimées mais la mairie prévoit une compensation de 453 places. C'est la présentation qui a été faite à quelques commerçants de la ville de Romans ce mercredi 22 mars et ce jeudi 23 mars 2023 lors de ces deux réunions de concertation.

ⓘ Publicité

Des réunions très attendues par les commerçants qui craignent que la suppression du parking place Jean-Jaurès crée la désertion par les clients du centre-ville. "J'ai failli faire une crise cardiaque en apprenant les contours du projet. Où vont se garer mes clients ?" s'interroge le patron du Central Café de Romans.

De son côté, la mairie prévoit le déploiement de 60 bornes arrêt-minute sur le cours Pierre-Didier, la place Jean-Jaurès, les places Charles-de-Gaulle et Jules-Nadi, plus de 400 places courte durée (limitée à 2h), redéployées autour de la place Jean-Jaurès ; 1800 places longue durée (pour les usagers ponctuels, professionnels, résidents et pendulaires abonnés) et le maintien de parkings de report et de places gratuites en périphérie du centre-ville (10 min à pied).

Par ailleurs, de nouvelles aires de stationnement vont être créées. Il y aura 73 places au parking Duchesne, 120 places au parking privé de la Cité de la Chaussure et 260 places au parking provisoire Triboulet. Soit 453 places qui viennent donc compenser la suppression des 450 places supprimées dans le cadre de l’aménagement.

D’après le sondage IFOP réalisé en juillet 2022 : 65% des Romanais et 75% des nouveaux Romanais sont favorables à la poursuite de la revégétalisation des espaces publics de la place Jean Jaurès.