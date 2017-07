Rondinara : U Levante attaque, Ferracci contre-attaque

C'est devenu le feuilleton de l'été. Pas un jour ne se passe sans que l'affaire désormais appelée "Ferracci" ne provoque son lot de prises de position, de réactions. Derniers épisodes en date : U Levante qui répond au maire de Bonifacio et Pierre Ferracci qui s'en prend au journal Le Monde.

Villas Ferracci : le déni des faits du maire de Bunifaziu « au nom de l’amitié »



Réponse à @OrsucciJChttps://t.co/7ZwyrFhMXj#Ferraccipic.twitter.com/OPNRWxn7xD — U Levante - Officiel (@Ambiante20) July 12, 2017

Dans un communiqué, U Levante répond donc à Jean-Charles Orsucci, le maire de Bonifacio, qui s'est estimé injustement mis en cause dans cette affaire, arguant entre autre que M. Ferracci a bénéficié d'un permis de construire en 1996, date à laquelle il n'était pas encore le premier magistrat de la cité des falaises (Il le sera en 2008, ndlr).

Faux, répond l'association de défense de l'environnement. "Première erreur, écrit-elle, M. Ferracci n’a pas, en 1996, bénéficié d’un permis : sa demande de permis ayant été refusée par le maire précédent, il a alors attaqué le refus de permis. Et M. Orsucci fait semblant de ne pas comprendre que ce qui est en cause ce n’est pas ce permis finalement obtenu car tacite, mais le fait, alors qu’il était maire, que son ami, M. Ferracci, « a édifié, entre le 30/04/2010 et le 15/02/2013 (…) deux villas d’une surface de plancher de 670 m2 et une piscine en zone NR du PLU de Bonifacio, correspondant aux espaces naturels identifiés comme remarquables, où ne sont admis que des aménagements légers (arrêt Cour d’appel)." Bref, selon U Levante, Jean-Charles Orsucci, an nom de l'amitié, a volé au secours de Pierre Ferracci. Et de conclure : "Pour terminer son « opération vérité », M. Orsucci fait référence au passé de résistants communistes des deux familles : la Résistance communiste au secours de la privatisation de la terre commune ? (...) Chì vergogna !"

Un pétition en ligne pour demander la démolition

Par ailleurs U Levante, mais aussi les associations GARDE et U Polpu, ont lancé le 11 juillet une pétition pour " réclamer la démolition systématique des constructions illégales en espaces protégés". Une pétition qui ce 14 juillet au matin a été signée par 18 530 personnes.

"Il y a des limites à l'affrontement dans un prétoire ou sur la place publique, tout n'est pas permis", Pierre Ferracci

Dans une lettre de cinq pages, Pierre Ferracci adresse pour sa part une mise au point au journal Le Monde qui avait évoqué, dans un article du 7 juillet 2017, l'affaire de Rondinara. Il y fait part de son "effarement" , et dénonce un "contenu très partial".

Extrait de la lettre de Pierre Ferracci adressée au Monde

Pierre Ferracci s'en prend tout d'abord au titre de l'article "Corse : les villas de Pierre Ferracci, proche d'Emmanuel Macron, échappent à la démolition" : "Extraordinaire renversement des rôles, écrit-il, alors même que trois juridictions disent clairement qu'il y a bien un permis et que, si modifications il y a eu, elles permettent de mieux intégrer les construction dans leur environnement". Il revient ensuite sur la genèse du permis de construire, en 1996, et en reprend les différentes étapes. Le président du groupe ALPHA cite des passages dudit article pour mieux les contester. "Le maire de Bonifacio, lui aussi proche de M.Macron, le lui refuse (le permis de construire, ndlr), mais... hors délai". "C'est scandaleusement faux, rétorque M. Ferracci. L'obsession de nourrir le titre de l'article conduit à beaucoup de bêtise, pour ne pas dire plus. Jean-Charles Orsucci n'était pas maire en 1996, pas plus qu'en 2006, date à laquelle la cour d'appel de Marseille me donne raison, décision entérinée par la municipalité précédente." Concernant enfin les relations de sa famille avec le président de la République, relations mis en avant dans l'article du Monde, Pierre Ferracci déplore une "insidieuse attaque" et a ce commentaire lapidaire : " médiocre et dérisoire". Il conclut : "Vous prenez, avec un article aussi mal documenté que désobligeant vis-à-vis de ma famille, une lourde responsabilité, surtout dans une Ile où les tensions sont toujours vives. Et je pèse mes mots."

L'intégralité du courrier de M. Pierre Ferracci au Monde ci-dessous :