Verdict de l'attentat de Saint-Etienne-du-Rouvray :"Que les accusés grandissent en prison" dit Roselyne Hamel

Au terme de quatre semaines d'audience au procès de l'attentat de Saint-Etienne-du-Rouvray devant la cour d'assises spéciale de Paris, les trois accusés présents ont été déclarés ce mercredi coupables d'association de malfaiteurs terroriste criminelle. Ils écopent de peines allant de 8 à 13 ans de prison ferme. Les juges ont considéré que, même s'ils ne connaissaient pas précisément leur projet criminel, ils avaient "parfaitement conscience qu'Adel Kermiche et Abdel-Malik Petitjean, préparaient une action violente", action qui a coûté la vie au père Jacques Hamel assassiné dans son église le 26 juillet 2016. La soeur du père Hamel, Roseline Hamel, était l'invitée ce jeudi de France Bleu Normandie.

Ce verdict vous satisfait- il ?

Personnellement je souhaitais que leurs peines ne durent pas trop longtemps. Ils ont déjà passé 6 ans, mais que si elle est quelque-peu prolongée qu'ils soient aidés, suivis, entourés et de façon à ce que ils grandissent en tant que responsables. (...) Sinon les années supplémentaires de prison ne serviront à rien.

Leur peine est d'ailleurs assortie de 5 ans de suivi socio judiciaire. Finalement, ce qui vous importe, vous l'avez souvent dit, c'est la prise de conscience des accusés ?

Voilà, c'est ça, c'est ça qui m'importe. Et pendant un bout de temps, dans ces 3 semaines, on avait l'impression qu'ils étaient attentifs à rien du tout, qu'ils étaient passifs. Et en fait la surprise hier, c'est qu'ils ont tous bien et écouté tout ce qui s'est dit. (...) Ce qu'ils ont retenu de nos paroles, c'est un élément précis.

Vous pensez qu'ils ont pris conscience de leurs errements ?

Oui, vraiment. Maintenant, j'ai un petit doute quand même. Il ne faut pas être naïf et je suis de nature à être un peu candide, à croire en la bonté de l'homme. (...) J'ai confiance et je suis, je vais repartir chez moi apaisée, pleine d'espérance. (...) Je pense qu'ils ont déjà grandi un peu plus qu'il y a 6 ans et je pense qu'ils vont continuer à grandir.

Vous semblez en revanche amère face aux ratés dans le suivi du terroriste Adel Kermiche, abattu par les forces de l'ordre. Les agents de la Direction du renseignement de la préfecture de police n'ont pas répondu à vos attentes ? (Sa dangerosité avait été signalée avant l'attentat)

Ecoutez, on va rentrer chez nous, on va essayer de digérer tout ce que l'on a entendu. Tout ce qu'on a reçu en émotions et en frustrations aussi. Et nous allons réfléchir à la question parce-que, voyez-vous là dessus, nous restons quand même amers (...) Je me pose question parce-que la façon dont le ministère de l'Intérieur a, en quelque sorte, c'est une image, muselé quelque peu les policiers à qui on leur demandait seulement d'expliquer au grand jour les failles du système de leur travail".