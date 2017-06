Roselyne, sœur du père Jacques Hamel : "Nous n'avons commencé notre deuil qu'après avoir partagé avec différents pays"

La sœur du père Jacques Hamel, assassiné le 26 juillet 2016 par des terroristes dans son église de Saint-Etienne-du-Rouvray (Seine-Maritime), revient sur le devoir de mémoire qui entoure l'assassinat du prêtre. Roselyne raconte la difficulté de faire son deuil dans ces conditions.

Elle a tenu à adresser quelques mots aux participants d'une table ronde, ce mardi 13 juin, au centre diocésain de Rouen (Seine-Maritime). Roselyne, la sœur du père Jacques Hamel, assassiné le 26 juillet 2016 par des terroristes dans son église de Saint-Etienne-du-Rouvray, a fait un passer un message d'amour et de communication. "Nos souhaits, qui sont le contenu de nos prières, sont que dans un avenir proche soient programmés avec force et volonté de part et d'autre, des rencontres, des moments de partage, d'écoute et de communication, afin de mieux comprendre et apprendre à mieux vivre ensemble nos différences", a-t-elle expliqué à l'assistance venu pour la présentation d'un livre consacré au prêtre, Requiem pour le père Jacques Hamel.

L'incompréhension face à l'onde de choc mondiale

Pour cette petite femme blonde, les nombreuses initiatives (livres, tableaux, rap, stèles) mises en place pour faire vivre la mémoire de Jacques Hamel sont précieuses. "Ça me touche", souffle-t-elle. Mais elles ont parfois été difficiles à accepter. "Au début, on a eu du mal à comprendre pourquoi la planète était en effervescence le lendemain du drame, parce que c'était notre frère. Et pourquoi tout le monde était en effervescence pour ce deuil qui nous appartenait. On ne comprenait pas trop et on n'acceptait pas facilement."

Leur perception bascule avant les obsèques de l'homme d'Eglise. "On s'est rendu compte que notre frère était un religieux et que dans ses fonctions de prêtre, c'est-à-dire de travailler, de prier pour la paix, pour l'entente entre les humains, ça avait touché toute la planète, qu'on soit croyant ou pas croyant. Et toutes les religions." A partir de là, elle accepte le devoir de mémoire qui se nous autour de son frère. Avec un prix : "Notre deuil, nous ne l'avons commencé que peu de temps après que nous avons bien partagé avec différents pays de la planète", explique-t-elle.

Un deuil qui se poursuivra avec les commémorations du premier anniversaire de l'assassinat de Jacques Hamel, le 26 juillet prochain.