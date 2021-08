Rosiers-D'Égletons : un train percute une voiture au passage à niveau, pas de blessé mais la ligne interrompue

L'accident s'est déroulé peu avant 14h30 à Rosiers-d'Égletons. Un automobiliste s'engage sur le passage à niveau. Mais il se sent mal et stoppe sa voiture pour prendre un cachet. Son passager et lui entendent alors arriver le train venant d'Ussel à destination de Brive. Craignant de ne pas pouvoir redémarrer la voiture suffisamment tôt ils sortent en trombe pour se mettre à l'abri.

Le train percute alors violemment la voiture et s'arrête un peu plus loin. Plus de peur que de mal pour les 13 passagers du TER qui sont rapidement pris en charge par la SNCF pour les acheminer à destination en bus. Le conducteur de la voiture très choqué a lui été dirigé vers l'hôpital mais il n'est pas blessé. Conséquence cependant de cet accident la circulation des trains sur la ligne Brive-Ussel devrait être interrompue une bonne partie de cet après-midi dans les deux sens..