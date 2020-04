Rostrenen : neuf mois de prison ferme pour avoir craché sur des gendarmes

Un homme a été interpellé à Rostrenen mardi, pour une affaire de vol de téléphone. Mais au moment de son interpellation, il ne s'est pas laissé faire et a craché sur les gendarmes. Il a été jugé en comparution immédiate ce vendredi.

Mardi, en fin de journée, des gendarmes de Rostrenen, de Corlay et du PSIG (Peloton de surveillance et d'intervention de la Gendarmerie) de Guingamp se rendent chez un habitant de Rostrenen pour l'interpeller.

Le suspect résiste à son interpellation et crache sur les gendarmes

L'homme de 55 ans est soupçonné d'avoir volé un téléphone portable et de l'argent à une femme qui l'avait pris en stop, un peu plus tôt dans l'après-midi.

Mais l'homme ne se laisse pas faire, refuse de se laisser arrêter, et en plus de menacer et d'insulter les gendarmes, il leur crache dessus à plusieurs reprises.

Jugé en comparution immédiate

L'homme a finalement été interpellé et placé en garde à vue. Jugé ce vendredi, en comparution immédiate au tribunal de Saint-Brieuc, il a écopé d'un an de prison, dont trois mois avec sursis, de deux ans de mise à l'épreuve et de cinq ans d'interdiction de port d'arme.

Il a également été condamné à dédommager sa victime pour le vol du téléphone, et les gendarmes pour les insultes et les crachats.

Les gendarmes des Côtes d'Armor précisent que l'homme n'était pas porteur du Covid-19, et qu'il "sera tout de même confiné, mais pas pour les mêmes raisons".