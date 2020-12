Roubaix : 17 clients fumaient la chicha dans un café, le gérant interpellé

Vers 23 heures, la police municipale surprend une vingtaine de personnes dans un café de Roubaix, jeudi 10 décembre. Au final, 17 clients sont verbalisés pour non respect du confinement, et le gérant est interpellé. Il est en garde à vue.

Jeudi 10 décembre, vers 23 heures, la police municipale de Roubaix patrouille dans la ville. En passant devant un commerce, les agents trouvent la porte ouverte, et à l'intérieur, une vingtaine de personnes en train de fumer la chicha. Au final, 17 clients sont verbalisés, une amende de 135 euros pour non respect du confinement. Le gérant, un homme de 27 ans, est interpellé et placé en garde à vue.

Il risque 2 mois de prison et 3500 euros d'amende pour non respect d'une décision administrative.