Roubaix : 8.000 pieds de cannabis saisis, un record national

Roubaix, France

La police judiciaire de Lille a fait une saisie historique mercredi 6 novembre : 8.000 pieds de cannabis, un record dans la région, et même un record national. Deux personnes ont été interpellées et placées en garde à vue. Les plants étaient cultivés dans un entrepôt à Roubaix, dans la métropole lilloise, et leur culture avait tout d'une exploitation industrielle.

Une production de cannabis multipliée par 15 dans la région

L'installation est sophistiquée, dans un entrepôt de 2.000 mètres carrés en plein centre de Roubaix. Une plantation industrielle, une véritable serre, avec du chauffage, de l'irrigation, et une ventilation. Tout est fait pour que ces 8.000 plants poussent et produisent massivement. Une échelle de culture qui inquiète la PJ lilloise : entre 2015 et 2019, le nombre de pieds saisis par an a été multiplié par 15 ! Le précédent record datait de 2016, avec 4.000 pieds découverts à Hem, toujours dans les environs de Lille.

C'est une des spécificités de la cannabiculture dans la région : elle est le plus souvent industrielle. Pour deux raisons selon la police : la proximité avec la Belgique et les Pays-Bas, ainsi que la densité urbaine et les nombreuses friches industrielles présentes dans la région. Elles permettent de plus facilement dissimuler les va-et-vient nécessaires pour entretenir les plants.

Rien que cette année, en février, 1.000 pieds ont été trouvés à Tourcoing, puis 3.000 à Roubaix le mois suivant. Au total, 15.000 pieds ont été découverts et détruits par les forces de l'ordre en 2019 dans le Nord.