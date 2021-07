Roubaix : ce que l'on sait après le meurtre d'un homme au parc Barbieux

La police judiciaire de Lille poursuit ses investigations après la mort d'un homme de 53 ans, au parc Barbieux. Aucune interpellation pour l'instant mais de nombreux témoignages et preuves ont été collectés.

Qui est la victime ?

Il s'agit d'un homme de 53 ans, originaire de Roubaix. Il avait quitté le Nord il y a plusieurs années et vivait dans l'Isère jusqu'à son retour qui lui a été fatal dans la région. Il est connu des services de police pour avoir été impliqué dans des affaires de banditisme dans les années 90 et 2000.

Le lieu du crime

Le corps a été découvert par un promeneur ce lundi, vers 20h, dans la grotte du parc Barbieux. C'est un endroit connu pour être un lieu de rencontres homosexuelles le soir. Il a été dit que la victime était en partie dévêtue, ce que contredit un enquêteur. Le mobile sexuel du meurtre n'est donc pas privilégié compte tenu de la scène de crime, du mode opératoire (plusieurs coups de feu) et du passé surtout de la victime.

Les circonstances

Meurtre homophobe ou règlement de compte ? Aucune hypothèse n'est exclue mais la piste homophobe ne semble pas privilégiée par la police en raison surtout du "pedigree" de la victime, de son passé judiciaire.

L'enquête

L'enquête ne fait que commencer. Des empreintes, des traces ADN ont été relevées sur place et sont en cours d'analyses, de même que les relevés téléphoniques de la victime. De nombreux joggeurs et voisins du parc, très fréquenté à cette heure et à cette période de l'année, ont entendu les coups de feu entre 19h45 et 20h. Des images de vidéosurveillance sont également en cours d'analyse.