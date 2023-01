Roubaix : il reçoit un colis le lendemain de Noël et découvre 1 kilo de cannabis

A Roubaix, un habitant a reçu par erreur un colis le 26 décembre. Il découvre un kilo de cannabis et décide donc de transmettre le colis à la police. Les destinataires tentent de récupérer leur bien et sont finalement interpellés et placés en détention provisoire pour trafic de stupéfiants.