Roubaix : le maire menacé de mort depuis la diffusion du reportage de Zone interdite

Depuis la diffusion du reportage de l'émission Zone interdite, sur M6, le maire de Roubaix, Guillaume Delbar, affirme recevoir une dizaine de messages menaçants par jour. Il sort du silence et fait part de sa colère et de son inquiétude.

"C’est un déferlement qui ne devrait jamais toucher personne". Dans un courrier, reçu par France Bleu Nord ce jeudi, le maire de Roubaix, Guillaume Delbar fait part de "ce qui est devenu (son) quotidien de maire et de ses équipes depuis la diffusion du reportage de M6". Le reportage consacré à l'islamisme, tourné en partie à Roubaix, diffusé dimanche 23 janvier, ne cesse en effet de susciter des réactions.

Selon le maire, une personne a été interpellée, ce mercredi, avec intervention du RAID, l'unité d'élite de la police nationale. Cet homme aurait menacé Guillaume Delbar et son épouse de mort. Toujours d'après Guillaume Delbar, il s'agirait "d'un individu dangereux, et principal suspect d’une agression en pleine rue particulièrement barbare, à l’arme blanche".

Interpellation sans lien avec les menaces récentes

Selon nos informations, cette interpellation a bien eu lieu mercredi, mais elle n'est pas en lien avec l'enquête sur les menaces dont Guillaume Delbar fait l'objet. Le suspect était recherché pour une agression au sabre, et c'est pour ces faits qu'il a été arrêté. Par le passé, cet homme avait menacé de mort le maire de Roubaix. Mais il n'est pas établi qu'il est l'auteur de menaces récentes.

Dans son courrier, Guillaume Delbar explique qu'il reçoit "plus d’une dizaine de messages chaque jour". Et d'en citer un exemple, particulièrement violent : "espèce de gros porc prostitué de la politique chiotte turque des islamistes. Ton nom restera à jamais comme celui d'un traitre. Tu le paieras cher". Le maire de Roubaix prend ces menaces très au sérieux : "le passage à l’acte est toujours précédé de mots incitant à la haine et à la violence", écrit-il, précisant qu'il a déposé plainte pour menaces de mort.

Etre maire ne doit pas être cela

"Etre maire ne doit pas être cela", écrit encore Guillaume Delbar, "c’est prendre des décisions pour les habitants, les assumer dans leurs conséquences : pas devenir une cible vivante". Au passage, il cible "certains opposants, certains 'lanceurs d'alerte', et une certaine presse. Je voudrais qu'ils comprennent qu’à jouer avec le feu, à faire les apprentis sorciers, on ouvre la voie à un déferlement qu’on ne maîtrise plus".