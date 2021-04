Roubaix : interpellation d'un jeune suspecté d'avoir piraté le site de Cdiscount

A Roubaix, un homme d'une vingtaine d'années a été arrêté mercredi après-midi. Il est suspecté d'avoir escroqué 66 personnes, après avoir piraté les données de leurs comptes clients sur le site de vente en ligne C Discount. Il arrivait directement sur les pages où les coordonnées bancaires apparaissaient. Il n'avait plus, alors, qu'à modifier l'identité et l'adresse. Il commandait ainsi de la marchandise qu'il se faisait livrer chez lui ou à un point relai, proche de son domicile.

Certains faits datent d'il y a plus de deux ans. Quand C Discount a modifié l'accès à son site, en 2019, il s'est trouvé en difficulté et n'a pas hésité, alors, à contacter certains de ces clients afin de récupérer leurs nouveaux codes de sécurité. Il s'est fait passer pour un conseiller bancaire spécialisé en fraude. Le montant du préjudice est estimé à plus de 50.000 euros.

Le jeune homme est également suspecté d'avoir acheté une voiture et une moto avec des chèques en bois.

Il devra s'expliquer devant la justice début décembre.