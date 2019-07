Roubaix : la police dément avoir arrêté une femme parce qu'elle était voilée

Roubaix, France

Que s'est-il réellement passé mardi peu après 18h à Roubaix au Parc du nouveau monde? Selon une vidéo diffusée mardi sur les réseaux sociaux et selon les commentaires qui l'accompagnent, une femme aurait été arrêtée par les policiers parce qu'elle était voilée. Toujours selon les commentaires, elle aurait auparavant donné une fessée à son enfant. La police dénonce une fausse information.

Mais la police du Nord dément formellement et donne une toute autre version des faits. Selon elle, alors que les policiers procèdent à des contrôles d'identité, ils tombent sur un homme qui se trouve être recherché pour "non exécution de peine" et l'interpellent. Mais un couple s'interpose alors pour empêcher son arrestation. Et là commence un déferlement de violence, selon la police.

La femme, voilée, assène d'abord des coups de sac à main sur les policiers, son mari lui les frappe avec un bâton, le couple s'empare ensuite de tout ce qui lui passe sous la main pour frapper les policiers.... qui finissent par les interpeller. Mais une deuxième femme voilée s'interpose à son tour. Un policier la repousse d'un geste de la main, la femme tombe alors au sol.

Au final, selon la police, l'homme contrôlé en premier lieu a été incarcéré. Le couple lui a été placé en garde à vue et hospitalisé pour contrôle: aucune blessure n'a été constatée. La police du Nord dément donc formellement la version qui circule sur les réseaux sociaux. Dans une série de tweets, la police détaille sa version des faits.