Roubaix : un bébé de deux mois retrouvé avec ses parents suite à un appel à témoins

La police de Roubaix jugeait la disparition du nouveau-né inquiétante. L'enfant devait être placé par le services sociaux. On soupçonnait la mère de s'être enfuie avec l'enfant et le père. Tous ont été retrouvés ce samedi et sont en bonne santé.

Roubaix, France

Les parents et leur bébé vont bien, indique une source policière ce dimanche après-midi. On en sait guère plus sur les circonstances qui ont permis à la police d'interpeller la mère, Noémie, 23 ans, le père, Damien, 21 ans et leur bébé Solyana, 2 mois. Tous les trois étaient portés disparus depuis le 1er août.

L'enfant devait être placé

La police avait lancé ce vendredi un appel à témoins, pensant que les jeunes parents s'étaient enfuis avec leur bébé qui devait être placé par les services sociaux. Selon le journal Aujourd'hui en France, le couple et l'enfant ont été retrouvés ce samedi après-midi à Tourcoing, dans la métropole lilloise. C'est un appel au commissariat de Roubaix qui a permis de les retrouver. La mère a été placée en garde à vue. Elle aurait pu prendre la fuite avec son enfant pour lui éviter d'être placé en famille d'accueil. Le bébé a été remis aux services sociaux du Département du Nord.