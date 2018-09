D'ici le mois de mars, une vingtaine de policiers municipaux de Roubaix seront munis de pistolets de neuf millimètres. Les autres seront équipés d'ici 2021. La mairie veut s'adapter aux missions des agents, de plus en plus musclées.

Roubaix, France

Ils avaient déjà des lanceurs de balles, des tasers, ils recevront des bâtons télescopiques en janvier et d'ici le mois de mars, les policiers de Roubaix seront donc équipés d'armes à feu. D'abord une vingtaine, puis ce sont la totalité des 47 agents qui seront équipés d'ici 2021. Une montée en puissance dit la mairie qui correspond à des missions de plus en plus risquées.

Rodéos, trafic de drogue et contrôles routiers tendus

"On les voit intervenir sur des trafics de drogue, sur des opérations de sécurité routière un peu tendues, sur la lutte contre les rodéos", justifie Guillaume Delbar, le maire (divers droites) de Roubaix. En fin de semaine dernière, par exemple, alors que les policiers municipaux contrôlaient un automobiliste, celui-ci a forcé le barrage pour s'enfuir. "Il aurait pu mettre en danger la vie d'un de mes agents, raconte Dominique Paulo, directeur de la sécurité de la commune, ça aurait pu nécessiter, dans le cadre de la légitime défense, l'usage d'une arme létale".

Une formation et des tests psychologiques

Cet ancien gendarme rappelle aussi que les agents municipaux interviennent désormais souvent aux côtés de la police nationale. Alors à mission égale, moyens égaux, les policiers roubaisiens suivront une formation théorique et pratique pour apprendre comment et quand utiliser leur arme à feu. Ils seront aussi soumis à des tests psychologiques et devront s'entraîner quotidiennement dans une salle de tir.

L'opposition de gauche demande plus d'information

Cette décision, d'armer les agents communaux, n'a pas encore été soumise au conseil municipal. Le maire de Roubaix, Guillaume Delbar, promet un débat au mois d'octobre mais il est convaincu d'obtenir un vote favorable. Roubaix Respectée et Nous c'est Roubaix, les deux groupes d'opposition de gauche, ne sont pas contre sur le principe mais demandent plus d'informations sur les moyens qui seront mis en oeuvre.