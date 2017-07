A Roubaix, les pompiers dénoncent "le guet-apens" dans lequel ils sont tombés lundi soir

Après le guet-apens tendu lundi soir à Roubaix aux pompiers, des plaintes ont été déposées, pour "tentative d'homicide avec arme par destination". Les pompiers estiment que, dans un climat tendu en ce moment, un palier a été franchi. C'est un pavé qui a été lancé sur le camion de secours.

Lundi soir à Roubaix, dans la métropole lilloise, alors qu'ils étaient appelés pour un feu de poubelles, les pompiers ont été accueillis par des jets de pierre, même un jet de pavé, dans le quartier de l'Epeule. La police a dû venir en renfort, et disperser les agresseurs à coups de gaz lacrymogènes. Il n'y a heureusement pas eu de blessés.

On craint l'escalade

Trois personnes ont été interpellées, le Service départemental d'incendie et de secours du Nord a déposé plainte, ainsi que les 6 pompiers qui se trouvaient dans le camion. Plusieurs jours après, ils sont toujours choqués, miraculés, même, pour le pompier qui était au volant : il serait mort si la fenêtre était ouverte, où si elle avait explosé. Le lieutenant colonel Philippe Desormeaux, chef de groupement des casernes du Nord de la métropole lilloise, rappelle qu'il ne s'agit pas "d'un petit jet de caillou à distance, caché derrière un arbre. On est vraiment sur une attaque au pavé, à bout portant. On ne sait pas où ça va s'arrêter. C'est l'escalade qui est à craindre".

Philippe Desormeaux, chef de groupement des casernes du Nord de la métropole lilloise Copier

Situation tendue depuis plusieurs mois

Ce lundi soir, cet adjudant-chef, qui souhaite rester anonyme, était ce qu'on appelle "le chef de voiture" : il n'hésite pas à parler de "guet-apens", et estime que ses collègues et lui "ont eu beaucoup de chance". Après 27 ans à Roubaix, il constate une "agressivité de plus en plus présente au quotidien, de plus en plus de difficultés à faire notre métier en sécurité. On arrive à partir en intervention avec la boule au ventre".

Le chef de voiture raconte le "guet-apens" Copier

La chiffres officiels font état de 92 agressions physiques et verbales l'an dernier dans le département du Nord : sur le terrain, les hommes estiment que c'est au moins le double. L'adjudant-chef conclut : "on veut bien prendre des risques pour sauver des personnes, c'est notre métier, mais on n'accepte pas d'être blessé parce qu'une partie de la population nous jette des pavés. C'est pas possible".