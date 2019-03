Roubaix : plus de 3.000 pieds de cannabis découverts dans deux immeubles

Roubaix, France

Les cultures étaient installées sur plusieurs niveaux, avec extracteurs d'air, tableaux électriques, ventilateurs, lampes, pour apporter chaleur et lumière... C'est un immense entrepôt de production qu'ont démantelé lundi 25 mars les enquêteurs de la Police Judiciaire de Lille, appuyés par le GIR de Lille.

Depuis plusieurs semaines, des manèges suspects aux abords de ces deux immeubles d’habitation, situés respectivement rue d’Italie et rue de l’Alouette à Roubaix, leur avaient mis la puce à l'oreille, notamment des déchargements de matériels "dont des extracteurs insonorisés destinés à étouffer le bruit des extracteurs d’air nécessaires à ce type de plantation", précise la police. Ce lundi, ils ont finalement trouvé deux plantations distinctes regroupant pour l’une 1 500 plants et pour l’autre plus de 1 800 plants tous en phase prochaine de cueillette pour être ensuite conditionnés pour la revente.

Six hommes ont été interpellés. Certains faisaient office de jardiniers, gardiens ou maîtres d'oeuvre. Âgés de 29 à 41 ans, ils sont déjà connus des services de police et de justice.

"Le mode opératoire de la culture de cannabis type « indoor » est en augmentation dans la région lilloise" précisent les autorités. Importé des Pays Bas le savoir faire est à présent maîtrisé par certaines organisations criminelles du nord de la France.