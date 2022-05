Roubaix : trois jeunes mis en examen pour avoir enlevé et racketté des prostituées

Trois jeunes Roubaisiens sont accusés d'avoir enlevé, racketté et fait travailler des prostituées à Arras, Lens, Boulogne-sur-Mer et au Havre. Ils ont été interpellés en début de semaine et mis en examen jeudi pour proxénétisme aggravé et extorsions avec violences.