Roubaix : un homme en garde à vue après avoir agressé une pharmacienne avec de l'acide

Un homme âgé de 54 ans a agressé une pharmacienne, le vendredi 9 juin, à Roubaix. Vers 19h40, l'individu est entré dans une pharmacie située boulevard de la Liberté à Roubaix. La pharmacienne a refusé de lui donner un médicament, l'homme lui a alors jeté de l'ammoniaque au visage.

Un jet d'ammoniaque

La victime a été touchée au visage, aux yeux et a avalé et inhalé de l'acide. La pharmacienne a été transportée au Centre Hospitalier de Lille. L'agresseur a également reçu de l'acide dans les yeux, il a été transportée aux urgences ophtalmologiques. Cet homme, déjà connu des services de police, a été interpellée à la sortie de l'hôpital et placé en garde à vue.