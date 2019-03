Roubaix : un jeune chauffard fonce tout droit dans le canal, les policiers le sauvent de la noyade

Le jeune homme de 18 ans roulait à très vive allure, ce jeudi vers 1h30 du matin. Il a perdu le contrôle de sa voiture et a fini sa course dans le canal de Roubaix. Les policiers qui allaient le prendre en chasse ont sauté à l'eau pour le secourir. Le chauffard a été placé en garde à vue.

Roubaix, France

C'est une intervention de police pour le moins insolite. Ce jeudi 14 mars 2019 vers 1h30 du matin, une patrouille de la Brigade anti-criminalité (Bac) de Roubaix voit passer un chauffard au volant d'une Peugeot 308 qui roule à très vive allure dans le centre-ville. Selon une source policière, "les agents estiment qu'il roulait à 130 kilomètres-heure". Les policiers s’apprêtent à le prendre en chasse alors qu'il fonce rue Kellerman. Sauf qu'au bout de la rue on trouve le quai du Sartel... et le canal de Roubaix. Il n'y a pas de barrières à ce niveau du canal. Le jeune conducteur de 18 ans perd le contrôle de son véhicule et termine sa course dans l'eau. Les agents de la Bac, à peine partis à sa poursuite, arrivent rapidement au bord du canal, suivis par un équipage de police-secours.

Quatre policiers pour sortir le conducteur de l'eau

Un premier agent saute à l'eau et tente de briser la vitre du conducteur avec sa lampe-torche, sans succès. Il est rejoint par un deuxième policier. A deux ils réussissent à ouvrir sa portière, sortent le jeune homme de la voiture et le repoussent vers la berge où se trouvent leurs collègues. Mais la Peugeot 308 commence à couler - à ce niveau, le canal de Roubaix fait cinq mètres de profondeur - et les agents rejoignent l'autre berge à la nage. Le jeune chauffard fait alors une crise de panique, un troisième policier plonge à son tour pour tenter de le ramener à quai mais il ne parvient pas à calmer le conducteur et manque de se noyer. C'est alors un quatrième agent qui saute dans le canal et aide son collègue à remonter le jeune homme.

Policiers et conducteur sont sains et saufs. Le chauffard est alors interpellé par ses sauveteurs et placé en garde à vue. En plus de toutes les infractions, le jeune homme conduisait sans permis. Mais selon la police, il était très reconnaissant, "il a vivement remercié les policiers de l'avoir secouru, ce qui ne leur arrive pas tous les jours".