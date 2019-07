Roubaix : un locataire soupçonné d'avoir transformé son appartement en ferme à cannabis

Roubaix, France

Deux cents pieds de cannabis recouvraient les deux étages de ce duplex situé à Roubaix. L'occupant des lieux a été arrêté et placé en garde à vue. Une fois n'est pas coutume, ce sont les pompiers qui ont découvert l'appartement rempli de drogue. C'était dimanche soir à l'occasion d'une intervention pour couper une importante fuite d'eau dans un immeuble du quartier de l'Epeule.

Jusqu'à 1000 euros par pied de cannabis

Les policiers ont très vite repris l'affaire et ont saisi les plans de drogue, qui peuvent rapporter chacun jusqu'à 1000 euros par an. Le suspect est âgé de 38 ans et a déjà un casier judiciaire bien rempli. Pendant sa garde à vue, il reconnaît d'ailleurs cultiver du cannabis pour arrondir ses fins de mois, rapporte un syndicat. Sa compagne sera entendue dans les prochains jours.

A Roubaix, d'autres fermes à cannabis ont été découvertes ces dernières semaines. La plus récente date du mois de juin avec 260 pieds. L'autre, de mars avec 3300 pieds.