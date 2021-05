Roué de coups à Toulouse lors d’une partie de pétanque, pour une mauvaise blague

La partie de pétanque avait mal tournée,. Pour un pari stupide, un homme de 47 ans s’est fait violemment tabasser et attaquer à coup de couteaux par deux hommes de 37 et 38 ans qui viennent d’être interpellés ce mardi 18 mai

« 200 pompes » ils n’apprécient pas la blague

Les faits se sont produits il y a un an. Lors d’une partie de pétanque avec des amis dans le secteur de Saint Simon à Toulouse, l’un des boulistes lance un défi pour de l’argent. « Je vous pari que je vais faire 200 pompes ! » Ses deux compagnons boulistes parient. Mais l’homme retire ses chaussures et déclare insolent :

« je viens de faire mes 2 « sans » pompes »

30 jours d'ITT, les poignets cassés

Ses deux compagnons de pétanque n’apprécient pas ce jeu de mot. Voyant que leur pari n’est pas pris au sérieux, ils le frappent violemment et lui portent plusieurs coups de couteau à la tête. La victime est sévèrement blessé, il a des plaies au crâne et a les deux poignets cassés. Il s’en sort avec trente jours d’ITT , ce qui est considérable.

Un an plus tard, les policiers de la sûreté urbaine chargés de l’enquête parviennent à identifier ses deux agresseurs. Les deux hommes de 37 et 38 ans, membres d’une communauté voisine de gens du voyage, sont interpellés. Ils doivent être jugés en comparution immédiat