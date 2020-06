Roué de coups et dépouillé dans un parking à Montpellier, les agresseurs interpellés

Deux jeunes de 20 et 22 ans ont été interpellés soupçonnés d'avoir participé à l'agression d'une jeune de 19 ans fin mai à Montpellier, la victime avait été rouée de coups et dépouillée de ses effets personnels. 15 jours d'ITT

Deux jeunes de 20 et 22 ans ont été arrêtés ce jeudi à Montpellier après une agression particulièrement musclée qui s'était déroulée le 31 mai dernier dans le quartier Celleneuve.

Un jeune de 19 ans avait croisé un ancien camarade de lycée, et été emmené de force dans un parking où il avait été roué de coups de pieds et de coups de poings, et dépouillé de sa chaîne en or.

Une dizaine de jeunes s'étaient acharnés sur lui, on lui avait même jeté un vieux micro onde à la tête. La victime avait réussi à se réfugier dans sa voiture, mais là encore, les jeunes avaient réussi à casser la vitre de la voiture pour s'emparer des affaires à l'intérieur. La voiture avait également été fortement dégradée.

Le jeune homme avait eu la mâchoire cassée, et le médecin légiste lui avait prescrit 15 jours d'ITT. Il connaissait au moins un de ses agresseurs, un ancien camarade de lycée avec lequel traînait un vieux contentieux semble t-il.

Les deux jeunes arrêtés déjà bien connus des services de police ont été présentés à la justice hier.ont