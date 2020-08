Un vigile roué de coups pour avoir demandé à un client de mettre son masque de protection à Béziers

Il y a encore quelques semaines, les masques permettant de se protéger de la Covid-19 manquaient et il était bien difficile, souvenez-vous, d'en trouver facilement en raison de leur raréfaction. Alors qu'ils sont devenus aujourd'hui obligatoires, notamment dans les magasins, des réfractaires n'hésitent pas à en venir aux mains,refusant de les porter.

C'est le cas à Béziers. Un client régulier du Casino des allées Paul-Riquet s'est emporté au début du mois d’août, quand l'agent de sécurité lui a demandé de mettre son masque de protection. Ce dernier a été roué de coups, nous explique une salariée.

Le vigile, choqué, est en arrêt de travail pour au moins 15 jours. Cet homme, employé par une société de surveillance, a porté plainte. Une caissière explique que "les agressions verbales sont de plus en plus régulières depuis le début de l'été".

Une agression physique de cette ampleur est exceptionnelle, ajoute Jean Cardoville, le directeur d'Altéa Sécurité. Cette société implantée à Béziers emploie une soixantaine de salariés dans le Biterrois et l'Agathois.

Insultes, crachats... Le constat est le même pour de nombreuses sociétés spécialisées dans la sécurité.

Les récalcitrants sont plus nombreux à cause de la chaleur. Ils viennent se mettre dans les magasins climatisés, enlèvent les masques et ne supportent pas qu'on leur demande de les remettre.