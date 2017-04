Rouen : 300 enfants sans doute victimes d'une intoxication alimentaire

Plus de 300 jeunes enfants ont été pris de vomissements, ce jeudi, dans une quarantaine d'établissements scolaires et six crèches de Rouen et de Bois-Guillaume. Ils sont sans doute victimes d'une intoxication alimentaire. Il n'y a pas d'inquiétude pour leur santé, assure la préfecture.

Depuis ce jeudi en fin d'après-midi, 300 enfants de Rouen et de Bois-Guillaume, à proximité, sont victimes de nausées et de vomissements. Ces symptômes peuvent laisser penser à une intoxication d'origine alimentaire, selon la préfecture de la Seine-Maritime. 41 écoles primaires et élémentaires sont concernées, ainsi que six crèches.

Les enfants ont mangé la nourriture d'une même cantine centrale

Ces enfants ont tous mangé de la nourriture provenant d'une même cantine centrale. Ils ont été soignés sur place ou à l'hôpital, sans qu'il y ait d'inquiétudes pour leur santé, a indiqué jeudi soir la préfecture. "Les enfants ont été pris en charge par une centaine de personnels soignants, médecins, infirmières, pompiers dans 41 écoles et six crèches", a-t-on précisé à la préfecture de Seine-Maritime.