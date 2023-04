Rouen : alcoolisé, sans permis et à plus de 100 km/h, il finit dans le décor en tentant de fuir la police

Un chauffard de 22 ans a été placé en garde à vue après avoir conduit, alcoolisé et sans permis, à plus de 100 km/h à Rouen, ce dimanche 16 avril 2023.

A Rouen, un jeune homme de 22 ans, originaire de Notre-Dame de Bondeville (Seine-Maritime), a été interpellé vers une heure du matin, le dimanche 16 avril 2023.

Ce matin-là, il roule à plus de 100 km/h sur le Boulevard de l'Europe, rive gauche, en direction du Pont-Mathilde. La police tente alors de le contrôler, mais le conducteur redémarre sur les chapeaux de roues, terminant sa course un peu plus loin.

Du cannabis dans la voiture

Sa voiture a fini sur le flanc et a pris feu, sur un rond point en travaux du Boulevard. Incendie rapidement maîtrisé par les policiers. Après des tests, le chauffard est positif à l'alcool, aux stupéfiants et il roule sans permis. Du cannabis est également retrouvé dans sa voiture.

La police a placé le jeune homme en garde à vue.