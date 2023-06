Rouen : cinq personnes, soupçonnées d'appartenir à l'ultradroite, interpellées pour violences en réunion

Cinq personnes, soupçonnées d'appartenir à l'ultradroite, et dont l'un d'entre eux est connu pour son idéologie ultranationaliste, ont été placées en garde à vue à Rouen ce samedi, pour violences en réunion et port d'arme après avoir agressé deux personnes et envoyé du gaz lacrymogène, selon source proche de l'enquête.

Ces interpellations sont intervenues le soir de la grande fête maritime de l'Armada, lors de laquelle le rappeur Médine a donné un concert, de 18h50 à 20 heures. Le rappeur est régulièrement critiqué par la droite et l’extrême droite. Cette dernière avait demandé la déprogrammation du concert.

Bombe lacrymogène et couteau

Ce groupe de cinq personnes a été repéré dans le centre-ville vers 20h45. Après l'agression, trois suspects ont pris la fuite puis rejoint les deux autres. Ils ont été contrôlés et interpellés un peu plus tard par des effectifs de police.

Ils étaient tous en possession de vêtements pour se dissimuler (tour de cou et cagoule), de coques de protection pour l'un d'entre eux, ou/et d'armes et armes par destination (couteau, bombe lacrymogène).