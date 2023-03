Rouen : des lycéens rackettés en plein centre-ville par une bande de jeunes

La plupart refusent de témoigner par crainte des représailles mais il ne faut pas longtemps pour trouver une victime ou un témoin, à proximité du "carré". C'est ainsi que les jeunes ont surnommé la Place du 19 avril 1944 où s'étalent les terrasses des cafés qu'ils fréquentent en fin de semaine, à deux pas du lycée Camille-Saint-Saëns. "Moi, j'ai un pote qui s'est fait racketter" témoigne un lycéen. "Il y a 12 personnes qui l'ont encerclé et elles lui ont pris son manteau".

C'est la jeunesse dorée du centre-ville de Rouen qui est visée, celle qui porte des vêtements de marque et fréquente les bars de la place. Mathieu, le patron de la brasserie "Le Socrate" en fait les frais régulièrement, en fin de semaine et pendant les vacances. La deuxième semaine des vacances d'hiver, "c'était un carnage" raconte Mathieu. "Ils viennent de je ne sais pas où, ils attendent que les clients se lèvent et ils les mettent derrière le bar pour leur piquer leurs chaussures ou leur pull. Il faut y mettre fin sinon si on laisse faire, dans 6 mois c'est n'importe quoi" prédit le patron de la brasserie qui prévient désormais systématiquement la police. La BAC, la brigade anti-criminalité est récemment intervenue après une agression.

ⓘ Publicité

loading

L'adjoint en charge de la tranquillité publique, Kader Chékhémani le rappelle, il faut que les victimes portent plainte pour pouvoir visionner les images des caméras de surveillance. "On a ce lieu qui est couvert par la vidéo-protection, mais sans plainte, il est évident que rien ne se passera". La ville va d'ailleurs installer de nouvelles caméras dans l'espace public. Il y en aura 140 d'ici la fin de l'année 2023. La police municipale patrouille aussi régulièrement autour de la place, et à partir du premier avril, elle activera sa brigade de nuit qui patrouillera du mardi soir au dimanche matin.

loading